«Accélérer la croissance verte», tel est le thème lancé par le groupe Holcim en novembre 2021 pour sa stratégie de croissance 2025. Aujourd'hui, Lafarge Algérie à son tour dévoile sa stratégie lors de sa présence à la 24ème édition du Salon Batimatec. Lafarge Algérie présentera ainsi son expertise en solutions bas carbone pour accompagner la transition environnementale de la construction et ses offres phares d'isolation thermique, ciments et mortiers au service des professionnels de la construction et des travaux publics. La nouvelle Stratégie 2025 du Groupe Holcim s'articule sur quatre moteurs de valeur en Algérie. Il s'agit de la poursuite des investissements et des acquisitions stratégiques, d'accélérer la transition vers la neutralité carbone par des solutions et produits verts, de faire de l'Algérie un acteur majeur de l'exportation du ciment et clincker, et enfin de partager son savoir-faire avec l'industrie pétrolière en Algérie.