Une opération de lâcher de 500 jeunes outardes «Houbara», une espèce d'oiseaux emblématique des régions arides, a été effectuée récemment à travers plusieurs zones des wilayas de Béchar et Béni-Abbès, a indiqué mardi la Conservation des forêts de Béchar. Cette opération s'insère dans le cadre du programme de protection des ressources animales de ces deux wilayas du sud-ouest du pays et la préservation de cette espèce avifaune de la disparition, au titre du renforcement du partenariat algéro-saoudien pour la valorisation, la protection et la préservation des espèces animales endémiques des régions sahariennes, notamment l'outarde.Issue de la famille des otidea, l'outarde «Houbara», a une aire de répartition qui couvre l'ensemble de l‘Afrique du Nord et les îles Canaries. En Algérie, cette espèce d'oiseaux nidifie d'Est en Ouest sur l'ensemble de l'Atlas saharien où les femelles pondent de 1 à 3 oeufs et couvent pendant 24 jours. Le début de la saison de reproduction commence au mois de mars et parfois dès le mois de novembre et jusqu‘au mois de juin, selon la même source.