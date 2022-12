La zone industrielle de Bellara relevant de la commune d'El Milia dans la wilaya de Jijel, sera réceptionnée avant la fin du premier trimestre 2023, a indiqué, hier, le directeur local de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, Abdellatif Bouderbala, cité par l'agence APS. Les autorités de la wilaya s'apprêtent à parachever les travaux d'aménagement de la zone industrielle, d'une superficie de 523 ha et qui abritera des projets industriels à même de booster l'économie locale, à l'instar de la Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel. Une enveloppe financière de trois milliards de dinars a été allouée à l'aménagement et la réalisation des différents réseaux de la zone industrielle de Bellara. Cette zone compte 233 assiettes de terrain destinées à l'investissement, dont 110 déjà attribuées. Les 123 assiettes restantes sont mises à la disposition des investisseurs. Les travaux de réalisation de la zone industrielle de Bellara ont atteint un taux de 90%.