La mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pourrait générer des revenus atteignant les 571 milliards de dollars par an, soit une augmentation de 9% et fait sortir plus de 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici à 2035, indique une étude de la Banque mondiale. Intitulée «Tirer le meilleur parti de la Zone de libre-échange continentale africaine:tirer profit du commerce et de l'investissement direct étranger pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté».L'étude rappelle que les prévisions prévues en 2020 étaient de l'ordre de 450 milliards de dollars (7%) qui pourront être générés grâce à la mise en oeuvre de la Zlecaf. Le nouveau rapport, réalisé en partenariat avec le secrétariat de la Zlécaf, souligne que les avantages supplémentaires seront stimulés par l'augmentation des investissements directs étrangers (IDE), intracontinentaux et extérieurs..