Convoqué pour la première fois avec l'Algérie le mois dernier, mais sans entrer en jeu face à la Zambie (3-3) et au Botswana (5-0) dans les éliminatoires de la CAN 2021, Ahmed Touba (23 ans) va-t-il jouer un vilain tour aux Fennecs? D'après le média belge La Dernière Heure, le défenseur central du RKC Waalwijk est en effet loin d'avoir effectué son choix définitif de sélection et il reste à disposition de la Belgique, dont il a défendu les couleurs jusqu'en Espoirs. «Le natif de Roubaix avait décidé d'accepter l'appel de l'Algérie davantage pour faire plaisir à sa famille mais l'ex-élément du Club Bruges s'est vite rendu compte qu'il préférait évoluer avec les Diables», avance même le quotidien sportif. Pour l'heure, le principal concerné n'a pas réagi à ces rumeurs sur les réseaux sociaux, lui qui semblait pourtant ravi de sa première expérience avec les champions d'Afrique en titre.