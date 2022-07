Le très secret projet de voiture autonome d'Apple baptisé Titan est encore très loin d'aboutir après huit ans de grandes ambitions et changements de direction, d'après une enquête du site spécialisé

The Information parue lundi. Le fabricant de l'iPhone, n'a jamais admis publiquement travailler au développement d'un véhicule autonome sans volant, malgré différentes fuites dans la presse depuis plusieurs années. Selon The Information, le géant des technologies a péché dans plusieurs domaines, mais surtout le logiciel d'autonomie, censé détecter les potentiels obstacles et ajuster la conduite en conséquence. Contrairement à Tesla, qui teste et ajoute progressivement des fonctions autonomes au logiciel de ses véhicules, ou Waymo (Google) et Cruise, qui ont commencé à tester leurs flottes de robotaxis avec des passagers, Apple entend commercialiser des voitures déjà entièrement autonomes aux consommateurs, un pari plus risqué financièrement et techniquement, note l'article.