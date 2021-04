Des pratiques commerciales illicites que l'on croyait, à jamais révolues, refont surface sur le marché national. La vente concomitante devenue monnaie courante dans les Souks el-fellah durant les années 1980 est de retour dans plusieurs espaces commerciaux. Aucune filière ou branche d'activité n'est épargnée par ce phénomène. Dans un communiqué mis en ligne sur sa page Facebook, l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce) a tenu à dénoncer le retour de la vente par concomitance. Prenant en exemple un commerçant de la commune de Teleghma relevant administrativement de la wilaya de Mila qui imposait la vente de trois bouteilles de javel à l'achat d'un bidon d'huile de 5 litres, l'Apoce tient à rappeler qu'une telle pratique est strictement interdite. Mais en l'absence de contrôles rigoureux, certains commerçants indélicats interprètent à leur guise le libre commerce et la liberté des prix, choix économiques, pour lesquels a opté l'Algérie en perspective de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).