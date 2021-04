Les opérateurs économiques algériens comptent mettre à profit leurs bonnes relations avec leurs homologues turcs pour pénétrer le marché africain. Dans une déclaration, Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, a soutenu qu'avec «un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises turques et algériennes, un consortium peut être mis en place pour les entreprises productives qui peuvent non seulement entrer sur le marché africain, mais aussi sur le marché européen, très proche de l'Algérie, par voie maritime et aérienne». Dans ce sens, une délégation d'hommes d'affaires algériens se rendra en Turquie, et vice versa. En outre, Sami Agli a révélé le lancement incessamment d'une plate-forme électronique d'échanges entre les hommes d'affaires des deux pays.