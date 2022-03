La Turquie a inauguré, vendredi, le plus long pont suspendu au monde, construit au-dessus du détroit des Dardanelles (nord-ouest), frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Le «pont de Canakkale 1915», long de 4,608 m et d'une portée «distance entre les deux piles» de 2,023 m, qui relie les deux rives du détroit des Dardanelles, dans le nord-ouest turc, fait partie d'un ensemble routier de 88 km, qui joint Malkara (rive européenne) à Canakkale (rive asiatique). L'ouvrage, d'un coût total de 2,5 milliards d'euros, vient s'ajouter aux trois autres ponts stambouliotes faisant le trait d'union entre les deux continents et permettra de relier la Thrace orientale à l'Anatolie en contournant Istanbul. Son inauguration intervient le jour anniversaire de la victoire navale des forces ottomanes le 18 mars 1915 face aux alliés dans la bataille des Dardanelles (également appelée bataille de Gallipoli).