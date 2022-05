L'ambassadeur de Tunisie en Algérie, Ramdhane Elfayedh, a révélé qu'il s'entretiendra prochainement avec les services du ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, pour discuter de la question de l'augmentation du nombre de vols aériens à même de relier les villes algériennes et tunisiennes, outre les vols réguliers, en prévision de la saison estivale. Actuellement, 14 vols sont programmés entre l'Algérie et la Tunisie par semaine, dont sept par Air Algérie. Concernant l'ouverture des frontières terrestres, qui ont été fermées à titre préventif pour faire face à la pandémie de Coronavirus, l'ambassadeur a déclaré: «En toute honnêteté, je n'ai aucune indication confirmant l'ouverture des frontières ou son contraire, et aucune indication que l'opinion publique sera informée.».