La France a effectué une commande officielle de robots de patrouille policière P-Guard, fabriqués par la société tunisienne, Enova Robotics d'une valeur tournant autour des 120000 euros l'unité, a rapporté le site spécialisé MENAdefense, sans préciser le volume de la commande. Selon la même source, il s'agit des robots déployés à Tunis au début de la pandémie de Covid-19 pour faire respecter les mesures de confinement décrétées par l'Etat tunisien. Le petit véhicule à quatre roues, disposant d'une intelligence artificielle et d'un système d'évitement d'obstacles, le robot P-Guard d'Enova Robotics, sera exporté vers la France dans les prochaines semaines, précise MENAdefense. Le robot P-Guard a la capacité de patrouiller, détecter la présence d'individus -suspects ou pas- procéder à des vérifications d'identité et établir une communication entre le poste de police et la personne interrogée. En outre, sa caméra thermique permet la vérification de la température des passants et détecter les personnes infectées.