L'augmentation des exportations de gaz algérien vers l'Italie est une source supplémentaire de revenus pour la Tunisie, en plus de l'obtention de quantités de gaz supplémentaires dans le cadre de sa part de l'exploitation du gazoduc par lequel environ 19,4 milliards de mètres cubes sont transportés, selon les prévisions établies dans la loi de finances pour l'année en cours. Cette année, la Tunisie compte prélever 659 millions de dinars tunisiens au titre de la redevance sur le gaz algérien, alors que cette redevance pourrait s'accroître après le nouvel accord entre l'Algérie et l'Italie. Le nouvel accord devrait permettre à la Tunisie d'obtenir gratuitement au moins une part supplémentaire de 10% de sa consommation totale de gaz naturel sous forme de redevance pour le gazoduc algérien. Selon le cadre du nouveau contrat, le pourcentage d'exploitation de l'énergie du gazoduc passera de 60% à 90%, ce qui permettra à la Tunisie de percevoir des revenus supplémentaires. L'accord permettra également à la Tunisie d'économiser 750 millions de dinars par an, selon les prix du gaz algérien que la Tunisie importe, actuellement.