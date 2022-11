Le porte-parole du gouvernement tunisien, Nasr El-Din Al-Nusabi, a affirmé que la Tunisie aura la priorité pour obtenir du gaz de son voisin algérien cet hiver, dans le cadre des efforts de mise en oeuvre des réformes liées à un plan de sauvetage international. Dans une déclaration à la presse, le ministre tunisien a révélé que «la Tunisie a la priorité de s'approvisionner depuis l'Algérie voisine, et le problème n'est pas lié aux prix, et nous n'avons aucun problème à fournir du gaz». La Tunisie produit la majeure partie de son électricité en utilisant des importations de gaz algérien. La Tunisie, qui fait face à la pire crise financière de son histoire, a conclu un accord au niveau des experts avec le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars, qui pourrait ouvrir la voie à une aide supplémentaire pour aider à faire face à sa crise financière publique qui a contribué au manque de nourriture et de carburant.