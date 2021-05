Pour sauver les meubles, le tourisme tunisien, conscient des enjeux de la saison estivale qui s'annonce difficile, notamment en raison de l'épidémie de coronavirus, envisage de miser sur la clientèle algérienne qui représente une bonne part du marché des entrées touristiques.Reconnaissant que depuis mars 2019, l'activité touristique est à l'arrêt total, le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat, Habib Ammar, a nuancé que la Tunisie compte sur la prochaine ouverture des frontières pour attirer les touristes algériens. «En ce qui concerne l'Algérie, les dernières nouvelles confirment que le pays va ouvrir ses frontières aériennes à partir du mois de juin sur certaines destinations. Il semble que la Tunisie soit parmi les cinq destinations retenues et nous espérons que les frontières terrestres s'ouvrent pour accueillir en bonne et due forme nos amis algériens», a-t-il souhaité. Dans ce cadre, le gouvernement tunisien vient d'annoncer une levée de la quatorzaine ainsi qu'une exemption de présenter un test PCR, à partir du 1er juin, pour toutes les personnes vaccinées qui entrent en Tunisie.