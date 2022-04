Le secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne (Clrt) Mohamed Ayadi, a indiqué, hier, que ce comité va passer à un corridor économique. «Nous sommes à un moment extrêmement important, je suis heureux d'annoncer la tenue d'une rencontre, le 27 juin prochain, qui réunira les ministres des six pays membres, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad, le Niger et le Nigeria pour se prononcer sur la transition ou l'évolution de ce comité vers un corridor économique», a-t-il déclaré lors de son intervention à la Radio nationale. Conçu au cours des années 1960 à l'initiative de l'Algérie et de la Commission des Nations unies pour l'Afrique (CEA), le projet s'est tracé pour objectif l'intégration régionale et le désenclavement des zones déshéritées. La transsaharienne relie les six capitales des pays concernés sur un linéaire proche de 10 000 km dont plus de 8000 km sont bitumés et livrés à la circulation.