Entrepreneur et ancien footballeur, visiblement fan de la tour Eiffel, Omar Ould Fella a décidé de construire une maison s'inspirant de l'architecture du célèbre monument parisien, dans la ville de Tizi Ouzou. Plus petite que sa soeur aînée, la tour Eiffel algérienne est d'une hauteur de 28 mètres, composée de huit étages et d'une superficie de 88 m². Elle intègre d'autres références du monde comme une allée d'une centaine de mètres ressemblant à la Grande Muraille de Chine et un sous-sol dans le style des pyramides d'Égypte. C'est au lendemain d'un reportage d'une chaîne privée que la polémique est créée. Les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux: certains ont applaudi l'originalité, d'autres ont déploré l'absence de toute valeur architecturale. Même le sénateur FLN, Abdelouahab Benzaïm s'en est mêlé demandant la destruction de ce qu'il considère comme «symbole de fidélité au colonisateur». Le propriétaire, pour sa part, a justifié sa démarche par l'envie d'encourager le «tourisme de montagne» en Kabylie.