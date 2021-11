Importée, l'insuline rapide qui connaissait une tension sur le marché, est arrivée! Plus de 200 000 unités ont été réceptionnées le 9 novembre dernier, dont 100 000 ont été distribuées et 100 000 autres sont en cours de libération, a annoncé le ministère. Une quantité de 250 000 boîtes sera, en outre, réceptionnée «dans les prochaines semaines», ce qui permettra de couvrir largement les besoins du marché national des insulines rapides pour cette fin d'année, a expliqué la même source. Le ministère a ajouté, en outre, que l'ensemble des programmes d'importations pour l'exercice 2022, «sera signé avant le 18 novembre 2021». Il a tenu à rassurer l'ensemble des patients diabétiques de la disponibilité «continue» des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge de cette pathologie.