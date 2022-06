La liste des activités médicales élaborée en 2006 avec une proposition de «tarification unifiée» pour ces activités sera revue. Un groupe d'experts dans 25 spécialités médicales planche sur le sujet et proposera bientôt une nouvelle liste conforme aux progrès scientifiques, avec une tarification unifiée de ces activités. La priorité a été accordée aux domaines du dépistage médical, à savoir: la radiologie, la biologie et l'anatomopathologie. En outre, le ministère de la Santé songe sérieusement au système de conventionnement. Il reste qu'en tout état de cause, le principe de la gratuité des soins dans les établissements publics de santé sera maintenu, assure-t-on au département de Benbouzid.