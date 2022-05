La Tunisie oeuvrera, à travers la coopération entre les ministères du Tourisme et de la Culture, outre les régions et les différentes structures concernées, à insérer la table de Jugurtha au patrimoine mondial de l'Unesco, a fait savoir le ministre tunisien du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine. Le ministre a fait observer, lors d'une visite effectuée, vendredi, à la région de Kalaât Snène (gouvernorat du Kef), que la table de Jugurtha regorge de monuments naturels et historiques qui lui permettent d'être inscrite à la liste de l'Unesco, à condition que la Tunisie réussisse à élaborer un dossier cohérent.