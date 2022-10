Le ministre syrien du Pétrole, Bassam Tohme, a exprimé sa volonté d'importer du gaz algérien, et s'engage avec son homologue, Mohamed Arkab, à accélérer les procédures pour parvenir à la signature du contrat. Tohme a révélé que «des négociations avaient eu lieu entre la Syrie et l'Algérie à Moscou, en marge de la Semaine russe de l'énergie, sur l'importation de gaz d'Algérie, où il avait été convenu d'accélérer les procédures de conclusion du contrat entre les deux pays». Selon un communiqué du ministère syrien du Pétrole, les deux parties ont discuté de la coopération dans de nombreux dossiers, dont le plus important est l'approvisionnement de la Syrie en gaz d'Algérie. À cet égard, Mohamed Arkab a exprimé la disponibilité de l'Algérie à recevoir une délégation syrienne pour clore ce dossier dans les meilleurs délais. Les deux parties ont également évoqué les voies de coopération dans l'exploration et les ressources minérales. À cet égard, Mohamed Arkab a invité son homologue syrien à se rendre en Algérie et à poursuivre les discussions sur la future coopération dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales.