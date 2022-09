La Suisse est contrainte de détruire 10,3 millions de doses du vaccin Moderna contre le virus Covid-19, dont la date de péremption a été atteinte plus tôt dans la semaine, a annoncé samedi le ministère helvète de la Santé. Le ministère précise ne pas avoir d'autres choix dans la mesure où les doses ont expiré mercredi, selon des propos rapportés par l'agence de presse suisse Keystone-ATS, confirmant une information du site d'informations Beobachter selon qui le coût des doses destinées à être détruites s'élevait à quelque 280 millions de francs suisses (294 millions d'euros). Par ailleurs, 2,5 millions de doses sont toujours stockés sur une base logistique de l'armée, et 7,8 millions sont gardés dans un dépôt en Belgique, a précisé le ministère, qui a souligné que sa stratégie d'approvisionnement en vaccins dès le début, a consisté à commander plus de doses que nécessaire pour les 8,7 millions d'habitants en Suisse. Le pays a ainsi commandé des doses de différents laboratoires pour éviter de devenir dépendant de vaccins qui pourraient s'avérer inefficaces, échapper aux problèmes de livraisons ou contrats non respectés.