La sculpture en hommage à cette figure de la résistance à la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle devait être inaugurée, hier, dans la ville d'Indre-et-Loire où il fut détenu avec sa famille. Mais dans la matinée, elle a été retrouvée vandalisée. Sa partie basse, notamment a été largement abîmée, suscitant l'indignation et la consternation des autorités locales. L'oeuvre de l'artiste, Michel Audiard, inspirée d'une photographie conservée par la Bibliothèque nationale de France, devait être dévoilée devant une poignée d'élus locaux, quelques curieux et Georges Morin, un rapatrié d'Algérie membre de la commission «Mémoire et vérité», mise en place après la remise du rapport Stora sur -Les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie - rapport dans lequel la construction d'une stèle en hommage à l'émir était préconisée. Néanmoins, l'oeuvre en feuille d'acier rouillée a été éventrée. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs. Selon des témoins, la sculpture était encore intacte à 22 h, vendredi soir. Jusqu'à présent, cet acte de vandalisme n'a pas été revendiqué.