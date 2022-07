Dans le cadre de la stratégie de développement de l'activité des ports visant à s'orienter vers la spécialisation, le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a présidé les travaux de la Commission sectorielle relative à l'orientation vers la spécialisation de l'activité des ports de commerce, appelant les intervenants à préparer une opération de recensement global qui permettra de mettre en place une feuille de route à même de déterminer le domaine de spécialisation de chaque port, selon les équipements et les moyens disponibles, les capacités de traitement, ainsi que les conditions et les critères encadrant l'activité. Le ministre a mis en avant la nécessité de réunir tous les moyens logistiques et de prendre en compte les activités industrielles dans le territoire du port et ses capacités de production, ce qui est à même de réaliser une plus grande efficience et rentabilité économique.