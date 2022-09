C'est la destination phare du moment. Oran est la ville que tout le monde veut visiter après le succès des Jeux méditerranéens et le tube de Dj Snake. Ceux qui rêvent d'y aller peuvent le faire par train. La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) a annoncé de nouvelles dessertes supplémentaires entre Alger et Oran. Le premier voyage à partir d'Alger est prévu à 7h30 du matin alors que le second vers 10h40. Quant au départ d'Oran, ce sera à 5 h 10, et 10h02. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui ont l'intention de visiter la capitale de l'Ouest. Ils voient s'offrir à eux un moyen de locomotion, rapide, économique et confortable.