Une convention de partenariat» a été signée, jeudi, entre la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) et la Société d'exploitation du métro d'Alger «Métro El Djazaïr». Selon un communiqué des deux entreprises, il s'agit de la mise en place d'un cadre de partenariat technique, qui permettra aux équipes techniques des deux sociétés d'échanger les expériences et les compétences dans la gestion. «La Sntf s'impliquera, désormais, dans la formation et l'accompagnement des agents de la gestion et d'entretien du métro d'Alger», rapporte le communiqué, qui précise que des formations seront également programmées par la Société métro d'Alger, au profit des agents de la Sntf, notamment concernant les systèmes d'exploitation et la gestion à distance.

Cette action permettra d'encourager la synergie des moyens humains et matériels ainsi que des qualifications et les compétences entre ces structures relevant du secteur des transports. Un comité paritaire de suivi et d'évaluation (CSE) a été également installé à l'issue de la signature de cette convention.