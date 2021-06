La Société financière internationale (SFI) a annoncé le lancement d'un nouveau programme dénommé «Start Maghreb» qui vise à aider les start-up de quatre pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) à accéder à de plus grands marchés en Afrique du Nord. Selon l'institution, les entreprises technologiques de ces quatre économies figurent «parmi les plus innovantes au monde», a indiqué Xavier Reille, directeur de la SFI pour le Maghreb. L'initiative permettra aux start-up ciblées d'établir des partenariats avec des bailleurs de fonds, des institutions publiques, des investisseurs, mais aussi des incubateurs.L'assistance que propose la filiale du Groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé dans les marchés émergents sera essentiellement technique. Elle espère favoriser le développement de jeunes entreprises technologiques en éliminant les différents obstacles à leur éclosion. En 2020, et en dépit de la Covid- 19, les start-up d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont levé plus de

1 milliard de dollars de financement sous forme de capital-risque.