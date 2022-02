Les factures de consommation d'eau à Oran peuvent être payées sur Internet via le site de la Société de l'eau et de l'assainissement (Seor) à partir du 1er février, a-t-on annoncé, dimanche dernier dans un communiqué de cette entreprise. «Conformément à la politique de l'Etat pour la promotion de la numérisation afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de sa clientèle, en facilitant les processus de payement, la Seor met en place à partir du 1er février 2022 l'interopérabilité des cartes CIB et Eddahabia», a-t-on indiqué. «À partir de cette date, le paiement peut donc s'effectuer directement sur le site de la Seor», a-t-on précisé, ajoutant que les clients qui disposent d'une carte CIB ou Eddahabia peuvent régler leurs factures gratuitement en «toute sécurité» sur le site Web de l'entreprise. «Il suffit de se connecter sur le site de la Seor, puis accéder à la rubrique -Mon portail- et suivre les étapes indiquées comme la saisie du code de payement indiqué sur la facture et les informations relatives à la carte bancaire», a-t-on expliqué.