Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale organise du 7 au 14 mars courant, la semaine de l'aide sociale à domicile visant à s'enquérir de la situation des retraités à domicile, notamment les retraités malades et ceux qui sont incapables de se déplacer, a indique un communiqué du ministère. L'objectif de ce dispositif est d' «humaniser les relations avec les retraités malades et ceux qui sont incapables de se déplacer, de prendre en charge leurs affaires personnelles, de s'enquérir de la situation des retraités incapables de se déplacer et de les accompagner à effectuer les procédures administratives au niveau des différents services publics». L'opération de sélection des catégories bénéficiant des prestations de l'aide sociale à domicile offertes par ce dispositif est effectuée sur la base «d'un Fichier national des retraités inscrits auprès des services de la caisse, qui seront ciblés selon l'état de santé du concerné (invalide ou handicapé)».