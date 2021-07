L'Algérie se prépare à présenter les particularités de son système et sécurité alimentaire ainsi que son expérience dans ce domaine au prochain sommet de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) portant sur les systèmes alimentaires, prévu en septembre prochain à New York.

Un atelier de concertation dédié à la préparation de cet événement a été organisé, jeudi dernier, à Alger. Présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Salah Chouaki, cet atelier a vu la participation de plusieurs spécialistes, du coordinateur du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, du directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, ainsi que de nombreux acteurs et partenaires du secteur de l'agriculture.

Le sommet prévu à New York se veut un espace d'échange et d'apprentissage, en vue de favoriser de nouvelles mesures et de nouveaux partenaires ainsi que de renforcer les dispositifs déjà existants.