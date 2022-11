Adapté au plan de travail adopté par le groupe d'experts établi dans l'accord sur la coopération en matière de gestion de l'eau entre les portefeuilles spécialisés de la Hongrie et de l'Algérie, Seddiki Mostefa, chef de cabinet du portefeuille algérien, vice-président du groupe de travail d'experts, et Mimouni Hamida, représentant de la société étatique Séaal (Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger) s'est rendu à Budapest du 22 au 26 novembre 2022 à l'invitation de la Budapest Waterworks (Fõvárosi Vízmûvek Zrt.). Un protocole d'accord a été signé entre les deux sociétés. La délégation algérienne a également visité les installations de Budapest Waterworks et de plusieurs entreprises hongroises impliquées dans le domaine de la gestion de l'eau et de la gestion des eaux usées (Hungarian Water Partnership, North Hungarian Regional Waterworks).