Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la Seaal a tenu à apporter des précisions à l'information publiée, samedi dernier, sous le titre «De l'eau H24 avez-vous dit?», mettant en cause les mesures prises durant le mois sacré du Ramadhan: «(...) pour que les Algérois passent un bon Ramadhan dans les meilleures conditions d'alimentation en eau potable, les équipes de Seaal sont à pied d'oeuvre pour répondre à la demande des clients et assurer une distribution de qualité, régulière et optimale. Aussi, plusieurs mesures d'urgence ont été prises par le ministère pour permettre de répondre à la demande qui connaît, durant ce mois sacré, des pics à des heures bien définies (...) S'agissant des quartiers centre de la commune de Dar El Beïda, et précisément ceux qui sont alimentés à partir du réservoir 1.500 m3, il n'y a pas eu de coupures mais vu que le tirage dans les heures de pointe est plus important que l'apport du remplissage du réservoir, une baisse de pression est ressentie par les clients.»

PS: Finalement même lorsque le robinet est à sec, il ne s'agit pas de coupures d'eau!! Car tout est une question de «pression».