Près de 100 millions m3 d'eaux usées sont traitées chaque année au niveau des huit stations d'épuration relevant de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal produisant ainsi 40.000 tonnes de vase, a indiqué Seaal dans un communiqué. Cela permet de produire 40.000 tonnes de vase, ce qui représente une opportunité de valorisation dans les différentes activités industrielles et agricoles. Il faut savoir que les eaux épurées pourraient remplacer l'eau conventionnelle en matière d'irrigation et d'industrie à l'ombre du stress hydrique dans l'objectif de préserver l'eau potable pour les tâches ménagères. Dans ce sillage, la Seaal a appelé à la mise en place d'une stratégie de récupération verte et économique des matières qui résultent de l'épuration qui consiste en l'utilisation de la vase dans l'agriculture comme fertilisant et dans le domaine industriel en tant que combustible.