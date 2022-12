La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SeaAl)) a annoncé dans un communiqué, l'élargissement des modalités de paiement de ses factures, à travers son adhésion à la plateforme «BaridiMob» qui permet à ses clients détenteurs de la carte Edahabia de régler leurs factures à distance. Le lancement de ce service intervient dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la plateforme «BaridiMob», signé mercredi au niveau du Centre international des conférences (CIC). Pour SeaAl, «première société utilisant la facturation dans le secteur des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures», l'objectif est de « faciliter la vie quotidienne de ses abonnés, participer à l'inclusion financière du pays et s'adapter aux derniers progrès technologiques».