Riche de ses 600 adhérents, la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique, implantée à l'échelle nationale, demeure le meilleur interlocuteur des professionnels du domaine en matière de formation. Spécialisée dans le recentrage de l'activité des pharmacies hospitalières sur les missions essentielles du pharmacien hospitalier telles que la dispensation, l'animation du comité du médicament et du dispositif médical et le suivi thérapeutique, la Sapho définit les conditions de fonctionnement des pharmacies hospitalières. Elle participe à l'évaluation et à la sécurité des thérapeutiques en liaison avec les professionnels de santé hospitaliers et les industriels du médicament et du dispositif médical. Comme elle a participé à la création de l'unité centralisée de chimioterapie. Et contrairement à certaines informations, la Sapho n'intervient nullement dans les médicaments biologiques et biosimilaires.