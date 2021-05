Sous le signe de « L’innovation technologique médicale : un défi scientifique, économique et social » l’agence de communication, conseil et événementiel organise, à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration, de Aïn Benian ( Alger) les 27, 28 et 29 mai prochains, sous le parrainage du ministre de la Santé et du ministre de l’Industrie pharmaceutique le 1er salon de l’instrumentation et de l’équipement médical. Plus de 3.000 invitations ont été envoyées aux structures et cabinets publics et privés de santé. Ce salon a pour objectif de renforcer sa vision innovatrice dans le secteur de la santé et consacrer son rôle dans le développement des relations professionnelles entre les opérateurs nationaux du secteur médical et pharmaceutique. Il s’agit aussi d’engager un débat fructueux avec les experts de différentes disciplines sur les nouvelles techniques et technologies médicales. Promouvoir également l’industrie pharmaceutique nationale, tant pour les produits originaux que pour les médicaments génériques et équipements de protection du personnel médical. Une journée professionnelle sera animée, où le Groupe Saidal mettra en débat « Les études de bio équivalence ; pourquoi, quand et comment?».