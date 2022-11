La 15e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités (Horec Expo) se tiendra du 16 au 19 novembre courant au Palais des expositions à Alger, ont indiqué jeudi les organisateurs dans un communiqué. Cette manifestation économique verra l'organisation d'une exposition «d'envergure» à laquelle participeront de nombreuses entreprises nationales, et comporte un important programme culinaire riche en animations, concours et dégustations, selon la même source. Parmi les concours annoncés pour cette nouvelle édition, les organisateurs citent, notamment «Concours de Cake Design», «The king of Burgers Horeca», «Concours maître-chef Horeca 2022»» et enfin «Concours dressage de table».