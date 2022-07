La Société algérienne des foires & exportations (Safex) à travers sa filiale l'EPE Tasdir Spa, a signé un mémorandum d'entente avec le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) pour développer la coopération au profit des opérateurs économiques des deux pays. Ce mémorandum d'entente vise à développer la coopération, notamment dans l'organisation et la promotion de la FIA d'Alger et de la Foire internationale de Dakar (Fidak) dans les pays respectifs. Il s'agira également de l'Organisation de forums et de rencontres B2B et de salons au service des opérateurs économiques sénégalais et algériens (au Sénégal et en Algérie), la formation dans le domaine de l'organisation des manifestations économiques au profit des cadres du Cices, ainsi que l'organisation d'un salon des produits algériens à Dakar. Le mémorandum d'entente porte aussi sur la création et l'organisation en partenariat avec le Cices de nouvelles thématiques de salons à caractère professionnel à Dakar et la délocalisation de certains salons sectoriels organisés en Algérie à Dakar.