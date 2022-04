La direction de distribution d'électricité et de gaz de Belouizdad (Alger), relevant de la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz (Sadeg/filiale de Sonelgaz) a lancé ses opérations de contrôle gratuit des réseaux internes de gaz et d'appareils fonctionnant avec cette énergie, à la demande de ses clients. Cette opération concerne Alger-Centre, Sidi M'hamed, El Magharia, Bachdjerah, El Madania, El Mouradia, Belouizdad, Garidi, Hussein Dey, El Biar, Hydra, Kouba et Ben Aknoun. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale qualitative, intervient en exécution des instructions des hautes autorités du pays, sous la supervision du ministère de l'Energie et des Mines. L'opération de contrôle est effectuée à la demande du client en appelant sur le numéro 3303, ce qui permet aux équipes techniques de se déplacer pour intervenir et réparer les pannes au domicile et apporter l'assistance nécessaire dans de telles interventions, en tout professionnalisme et en toute sécurité.