La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle offre spéciale vacances d'été, destinée à tous les automobilistes algériens souhaitant se rendre en Tunisie. Il s'agit du pack «Tomobility Tunisie». Cette offre inclut, selon la compagnie, la protection en cas de collision avec un autre véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile, ou, de renversement du véhicule assuré, ainsi que la possibilité de bénéficier, en un simple appel téléphonique, d'une assistance dépannage jusqu'aux frontières algéro-tunisiennes. En cas d'accident de la route, le pack Tomobility inclut également la prise en charge des dommages causés à autrui via la garantie responsabilité civile pays arabes (carte orange). La compagnie permet également à ses souscripteurs via cette offre une protection juridique en cas de litiges. Le pack Tomobility vient compléter l'offre d'assistance dépannage Tunisie lancée par la SAA 2019 et, à l'occasion de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisinnes.