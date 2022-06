Les participants au Séminaire international des formateurs au calcul mental ont plaidé pour «la nécessité d'intégrer le calcul mental et la robotique au système scolaire», afin d'améliorer le niveau scolaire et développer les compétences socio-psychologiques. Lors de l'ouverture de cette rencontre, tenue à l'hôtel Marriott, Chaïma Hebachi, directrice de l'Académie d'entraînement et de formation en calcul mental de Constantine, organisatrice de la rencontre, a souligné que l'objectif du séminaire placé sous le slogan «un enfant jouissant de ses droits, un enfant créateur», est d'unifier les efforts des acteurs de ce domaine et concevoir une approche commune à présenter à la tutelle sous forme de programmes à intégrer dans le système scolaire». Il faut savoir que l'élève Soudjoud Ritadj Rehahla, âgée de 10 ans, issue de la wilaya de Sétif, a obtenu le Premier Prix du calcul mental et de l'arithmétique au Concours international organisé en 2021 à Taïwan devant 1.000 participants représentant 30 pays dont le Japon, la Chine et les Etats-Unis d'Amérique.