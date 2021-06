L'Etablissement «Echaâb» a publié le numéro zéro de la revue Diplomatika, qui traite des sujets et des questions en rapport avec la diplomatie algérienne et des questions internationales inscrites dans le domaine de la stratégie et de la souveraineté. Le directeur de publication et superviseur général de la revue Diplomatika, Mustapha Hemissi, a précisé que cette initiative se veut une contribution en l'honneur de la diplomatie algérienne, soulignant que «les questions diplomatiques et internationales en appellent à une maîtrise totale dans tous les détails, les concepts, les terminologies, les théories et les politiques». Le numéro zéro de la revue Diplomatika a évoqué les tentatives constantes de l'Algérie de diversifier et de soutenir ses relations en Afrique. Le thème «la Libye, depuis l'intervention de l'Otan jusqu'à la guerre par procuration», parle de ce qui s'est passé dans ce pays depuis 2011 après la vague de protestations contre le régime de Mouammar Kadhafi et l'intervention de l'Oran.