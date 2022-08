Le Syndicat national autonome des enseignants du cycle primaire réclame le retour du système de retraite proportionnelle en Algérie. En effet, le Syndicat national autonome des enseignants du cycle primaire, présidé par Hamidat Mohamed, a appelé à la nécessité d'assurer l'étude des dossiers prioritaires avant la prochaine rentrée scolaire dont le retour du travail avec le système de retraite proportionnelle en Algérie, rapporte le quotidien arabophone Echorouk. Le syndicat a, notamment souligné l'importance de séparer l'école primaire des services de la commune. Et ce, en la rattachant directement au ministère de l'Éducation. Cela, dans le but d'offrir un environnement sûr, sain et confortable pour les élèves. Pour rappel, la réunion a eu lieu les 16, 17 et 18 août au lycée «Frantz Fanon» à Boumerdès.