La Commission de santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale, présidée par Riad Khellaf, a entendu une présentation du directeur général de la Caisse nationale des retraites, Djaâfar Abdelli, au cours de laquelle il est revenu sur les missions de la caisse, les critères de base du système de retraite, ainsi que les détails du déficit structurel de la caisse. Selon un communiqué du Parlement, au cours de la discussion, les députés ont fait part de nombreuses préoccupations, dont la plus importante a trait à la retraite anticipée. Lors des interventions, un député s'est interrogé sur certains retraités percevant 16 000 DA après des années de travail et de cotisations. D'autres ont mis en avant la nécessité d'alléger les dossiers des retraités et aussi de s'abstenir d'utiliser les langues étrangères dans les courriers adressés aux retraités d'autant plus que ce genre de courrier ne nécessite pas l'utilisation de la langue française, ont-ils jugé.