Le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer la date de réintégration des élèves redoublants dans les établissements scolaires. Le processus de dépôt des dossiers commencera à partir du 2 octobre prochain, soutient la tutelle. Selon la même source, les dossiers seront déposés, entre le 2 et le 6 octobre, au secrétariat du directeur de l'établissement d'enseignement, accompagné d'une copie des relevés de notes. Le conseiller d'orientation scolaire et le conseiller d'éducation, en coordination avec le directeur de l'établissement, sont chargés de remplir une fiche d'information pour chaque élève demandeur de réintégration afin de préparer la session spéciale du conseil des classes. Il se tiendra le 10 octobre prochain, où il sera décidé «en toute objectivité et transparence» la réintégration de l'élève selon le principe d'égalité des chances.