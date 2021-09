Le Prix du meilleur projet de recherche dans le secteur des Ressources en eau a été attribué à Alger à un procédé innovant qui consiste à filtrer l'eau usée au profit de l'agriculture et à produire du biocarburant à partir de déchets agricoles. Un concours organisé par l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire), en partenariat avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). Présenté par le docteur en génie des procédés de l'université Badji Mokhtar (Annaba), Kaouthar Kerboua, le projet lauréat permet de récupérer les eaux usées, les boues et les déchets agricoles afin de produire de l'eau d'irrigation, du biocarburant et des bio-fertilisants. Ce procédé permet de réduire de 40% les émissions de carbone liées à la décomposition naturelle des déchets organiques en les transformant en biocarburant.

Le Deuxième Prix a été décerné au Laboratoire d'exploitation et de valorisation des ressources sahariennes de l'université d'El Oued tandis que le département Génie de l'environnement de

l'université de Constantine 3 termine le podium.