La Radio algérienne a mis en place des bureaux permanents au niveau des10 nouvelles wilayas dans le sud du pays dans le cadre des démarches visant à étendre son champ de diffusion et renforcer l'information de proximité, a affirmé, hier, à Ouargla son directeur général, Mohamed Baghali. «Les nouveaux bureaux, ‘'projets de futures stations'', permettront d'offrir aux habitants des 10 nouvelles wilayas dans le Sud un service radiophonique au même titre que leurs concitoyens à travers le pays», a affirmé Baghali lors d'un séminaire sur «la Radio algérienne, parcours historique et mutations technologiques».

La Radio algérienne dispose ainsi, aujourd'hui, de 48 stations régionales et 10 bureaux dans les nouvelles wilayas, en plus de trois stations en langue arabe, amazighe et française, une Radio internationale, une radio dédiée aux jeunes, Jil-FM, et la radio Coran, a-t-il souligné.