La Radio algérienne organise aujourd'hui une demi-journée de sensibilisation et de prévention contre la Covid-19 afin d'exhorter davantage les citoyens de se rendre dans les centres de vaccination pour se faire vacciner, ce qui reste le seul moyen de réduire la gravité de cette épidémie. Des experts et représentants de plusieurs institutions publiques vont participer à l'émission pour souligner la gravité de la situation épidémiologique en Algérie, au vu de la forte hausse des cas de contamination, et de souligner la nécessité de respecter les mesures de prévention, notamment le port du masque et la distanciation sociale.