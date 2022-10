Chaque année, à l'approche de la célébration du Mawlid Ennabaoui, les services de secours de la direction générale de la Protection civile enregistrent plusieurs accidents corporels graves, notamment des atteintes qui touchent essentiellement les enfants ainsi que des incendies qui mettent en péril aussi bien les vies des citoyens que leurs biens et des nuisances en tous genres. Face à cet état de fait, la direction générale de la Protection civile lance une campagne de sensibilisation sur les différents risques générés par l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies festives, en mettant l'accent sur la frange la plus vulnérable, à savoir les enfants, par l'organisation de l'essentiels des activités de sensibilisation en direction de la population scolaire et en privilégiant l'utilisation des réseaux sociaux comme support. Outre les recommandations d'usage, la Dgpc souligne qu'en cas d'accident ou d'incendie, appelez le numéro de secours le 14, ou le N° vert le 1021, en précisant la nature du risque et l'adresse exacte.