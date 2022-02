Dans un communiqué, la direction générale de la Protection civile annonce que 24 cadres officiers participeront à une formation sur les techniques d'intervention en cas d'urgence à caractère biologique. La formation aura lieu en Espagne du 14 au 18 février. La même source ajoute que cette formation entre dans le cadre de la coopération algéro-espagnole. Elle fait suite à la visite effectuée en Espagne par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire le 11 novembre 2021. Le même communiqué précise que cette formation qui rentre dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la Protection civile, particulièrement dans le domaine des ressources humaines, se déroulera au niveau de la direction générale de la Protection civile espagnole. Les participants relèvent des directions de la PC des wilayas d'Alger, Adrar, Khenchela, Laghouat, Bouira, Tébessa, Sétif, Ouargla, Illizi, Mostaganem, Souk Ahras, Mila, Djelfa, Béjaïa, Tissemsilt, Tiaret, Boumerdès, Biskra, Beni Abbès, Saïda, Batna et Guelma.