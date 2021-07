Tandis que la pandémie de coronavirus sévit toujours, une séquence de l’épisode «Aux manettes», tournée en 2018, marque par sa justesse. Le Premier ministre de l’époque y évoque «un virus» qui pourrait frapper la France dans quelques années. «Sur le réchauffement climatique, ça peut arriver de se dire peut-être que dans 5, 10, 20 ou 30 ans, on va me reprocher de ne pas avoir assez agi à ce moment-là, parce que c’était le moment de prendre des décisions?» avait lancé en 2018, Édouard Philippe, l’actuel maire du Havre et ancien Premier ministre se livrant devant la caméra de son ami et journaliste Laurent Cibien dans le documentaire Édouard, mon pote de droite. Il avançait que «dans 5 ans» on lui reprocherait «de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale, parce qu’il y aura un virus qu’on n’a pas vu venir».